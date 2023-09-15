В Украине появится военный омбудсмен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 сентября.

"Нужна мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", - сказал президент.

Он добавил, что тему уже прорабатывают министр обороны Рустем Умеров и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также вчера Зеленский рассказал о совещании с Умеровым и встрече с еврейской общиной накануне Рош-ха-Шана.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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