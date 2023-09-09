Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал отменить статус ограниченно пригодного к военной службе. По его словам, с таким предложением он уже обратился в СНБО.

Об этом Лубинец заявил в эфире телемарафона.

"Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе, или может быть в составе ракетных войск, может заниматься айти. Я дал рекомендацию в СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", или "непригоден", или "полностью пригоден" – это нужно урегулировать через военные профессии", - считает омбудсмен.

По словам Лубинца, многим серьёзно больным людям ставили статус "ограниченно пригодных" и отправляли служить.

"Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, являются диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - говорит Лубинец.

Также, по его словам, в Украине проверили уже три четверти военно-врачебных комиссий и до конца сентября эта цифра составит сто процентов.

Напомним, ранее Минобороны Украины издало приказ, который позволяет мобилизовывать ограниченно пригодных к воинской службе мужчин.

Кроме того, публиковался полный список болезней, которые не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе.