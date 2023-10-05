В четверг, 5 октября, Кабинет министров Украины назначил еще троих новых заместителей министра обороны страны Рустема Умерова.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Новыми заместителями главы Минобороны Украины стали:

Гаврилюк Иван Юрьевич;

Гайдер Станислав Мечеславович;

Клименков Дмитрий Олегович.

Иван Гаврилюк стал заместителем министра по вопросам военно-технической политики. Также являлся начальником Главного управления логистики, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии.

Станислав Гайдер стал замминистра по вопросам институционального развития. Был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции. Перед этим занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов, где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущены Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и т.д.

Дмитрий Клименков – заместитель министра по вопросам закупок. Ранее он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". До этого работал Первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании "Эриксон".

Напомним, недавно заместителями министра обороны также были назначены Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

Как мы писали, 18 сентября Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны. Ушли с должностей заместителей министра обороны Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. Также тогда был уволен государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко. Единственным замом министра обороны, который остался на должности, оказался генерал Александр Павлюк - первый заместитель министра.