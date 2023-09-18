В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны. Также уволен государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволены с должностей заместителей министра обороны: Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега.

Источники украинских СМИ сообщают, что уволенные заместители министра обороны уже не вернутся на свои должности.

По их данным, добровольно написать заявления об отставке их попросил новый глава ведомства Рустем Умеров.

В ведомстве хотят провести "полное обновление", и сейчас идут консультации относительно новых кандидатов на должности.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. Накануне он сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с должности министра обороны.

6 сентября Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.

О вероятных отставках в ведомстве после назначения министром обороны Рустема Умерова и их причинах, мы писали в отдельном материале.