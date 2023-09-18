Уволенные заместители министра обороны Украины уже не вернутся на свои должности.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

По их данным, добровольно написать заявления об отставке заместителей попросил новый глава ведомства Рустем Умеров.

В ведомстве хотят провести "полное обновление" и сейчас идут консультации относительно новых кандидатов на должности.

Напомним, что уволены Анна Маляр, Виталий Дейнега, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Андрей Шевченко. Также уволен государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

Ранее мы писали о том, как поменяет замов новый министр Умеров и на что это повлияет.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.