Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где Украина собирается прорвать российскую оборону.

Об этом н сказал в интервью CBS news.

"Мы этого очень хотим - прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я уверен. Я не могу сказать, где быстрее, я не могу об этом говорить... потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", - сказал президент в интервью CBS news.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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