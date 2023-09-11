Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны США.

Министры обсудили повестку дня ближайшей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится на одноименной базе на следующей неделе.

"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе", – сообщает американская сторона.

Напомним, 6 сентября Рада утвердила Умерова на посту министра обороны.

Новый глава Минобороны уже пообещал ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

После утверждения кандидатуры Умерова Верховной Радой президент Владимир Зеленский представил нового министра украинским генералам.

Ранее мы анализировали непростой путь нового министра обороны Умерова в политике и в бизнесе.