Назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины обратило на себя внимание и в Турции.

У Умерова, как известно, довольно обширные связи в турецком истеблишменте. К тому же он представитель крымских татар, которых турки считают близкородственным народом.

"Впервые в истории крымскотатарский турок Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины", - пишет TRT Haber.

В тоже время часть турецких СМИ пишут о якобы связях Умерова с организацией ФЕТО врага турецкого президента - живущего в США оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого тот обвиняет в подготовке военного переворота в Турции в 2016 году.

"Страна" анализирует, что пишут об Умерове турецкие СМИ.

"Сохранит поставки оружия"

Гюлен создал по весму миру сеть своих последователей и школ под названием "Хизмет" (в переводе - "служба"), которые финансируют его друзья-предприниматели. В одной из таких школ, как пишет Cumhuriyet, учился и Умеров.

"Образование Умерова стало предметом споров в Турции. Утверждалось, что школа-интернат для одаренных учащихся в Крыму, где новый министр обороны получил среднее образование в период с 1993 по 1999 год, была одной из школ организации фетхуллахистов (ФЕТО) в регионе. Примечательно также, что Умеров участвовал в программе обмена будущими лидерами (FLEX) — совместном проекте той же школы с Госдепартаментом США", - пишет Cumhuriyet.

Близкое к Эрдогану ультраправое издание Aydinlik называет Умерова политиком, который является "представителем и исполнителем планов США в регионе". Aydinlik также напоминает, что Умеров обучался в Крымской школе-интернате, открытой для одаренных детей Министерством образования Республики Крым, получившей поддержку ФЕТО.

"Источники, сообщающие, что он имеет прямое отношение к США, говорят об Умерове: "Некоторые средства, получаемые от иностранных государств, он использует в своих личных целях. Как сказано в открытых источниках, в юности он участвовал в программе обмена будущими лидерами (FLEX) Госдепартамента США. Его брат Руслан Умеров (по верительным грамотам Аслан Омер Кырымлы) также учился в Крымской школе-интернате и связан с ФЕТО. Оба брата известны в Киеве как "дети Америки", - пишет Aydinlik.

Издание также сообщает, что, несмотря на то, что у Умерова нет военного образования, он находится в постоянной связи с высокопоставленными чиновниками минобороны западных стран, в том числе США и стран Евросоюза.

"Ожидается, что в качестве министра обороны Умеров объединит министерство, сохраняя при этом стабильные поставки западного оружия", - пишет издание.

Есть мнение, что факт о предполагаемых связях Умерова с ФЕТО в студенческие годы может иметь свои последствия для отношений Турции и Украины.

"Честно говоря, у меня нет информации о том, знал ли Зеленский этот факт, когда назначал Умерова. Если эта информация правдива, то она может иметь последствия, которые так или иначе повлияют на отношения Турции с Украиной в рамках ее борьбы с ФЕТО. Однако немаловажными будут также шаги, которые предпримут турецкие власти в этом вопросе, и степень их чувствительности к прошлому Умерова. В любом случае, назначение человека крымскотатарского происхождения министром обороны придаст значительный импульс турецко-украинским отношениям. А это может перерасти в процесс, позволяющий части турецкой общественности встать на сторону Украины. А в целом политика Турции подвергнется испытанию на предмет того, как долго Турция сможет оставаться нейтральной в отношениях между Россией и Украиной", - сказал эксперт по вопросам внешней политике Айдын Сезер в интервью изданию Anka haber.

"Доверенное лицо Абрамовича"

При этом Турецкая служба BBС со ссылкой на "сообщения в социальных сетях" пишет, что у Умерова хорошие отношения с Эрдоганом.

"Рустем Умеров – это человек, который в прошлом вел важные переговоры с Россией в начале оккупации. Он сыграл ключевую роль в содействии громкому обмену пленными между Россией и Украиной. Он участвовал в переговорах по обеспечению безопасного экспорта украинского зерна через Черное море, в которых Турция также принимала участие в качестве посредника. Умеров, один из ведущих деятелей крымских татар, также сыграл важную роль в установлении отношений президента Украины Зеленского с исламскими странами. Умеров долгие годы был советником исторического лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Он также был сопредседателем Крымской платформы - международной дипломатической инициативы, ориентированной на переговоры с Россией после аннексии Крыма в 2014 году", - пишет Турецкая служба BBC.

В марте 2022 года, напоминает издание, он участвовал в мирных переговорах между Россией и Украиной вместе с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

"Утверждалось, что у Умерова и Абрамовича были симптомы отравления. Среди предполагаемых симптомов были шелушение кожи и боль в глазах. Однако позже Умеров опроверг эти сообщения и предупредил всех "не верить неподтвержденной информации", - добавляет Турецкая служба BBC.

Также BBC цитирует Telegram-канал российского политического активиста Кирилла Шулики, который назвал Умерова "доверенным лицом Абрамовича", который сейчас занимается "закулисной дипломатией". А назначение Умеров министром обороны он считает "ожидаемым изменением, которое означает, что мы приближаемся к столу переговоров".

Кроме того, BBC цитирует Марата Баширова, прокремлевского обозревателя Telegram-канала Politjoystic, который заявил: "В целом это мало что меняет, кроме одного: американцы начинают замораживать конфликт, контролировать его и устранять наиболее одиозных представителей украинского народа".

В статье указывается, что Умеров начал свою карьеру в Lifecell, телекоммуникационной компании, которая полностью принадлежит турецкому оператору Turkcell. В своих интервью он неоднократно называл чиновников в Анкаре "союзниками Украины" и хвалил их деятельность в Крыму.