В пятницу, 25 августа, Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы ГСЧС.

Об этом сообщает МВД.

Исполняющим обязанности стал его заместитель Владимир Демчук.

Судя по сообщению, решение принято на основании проверки в ГСЧС, которая была проведена после крушения вертолета с руководством МВД в Броварах.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что подозреваемыми по делу проходят чиновники ГСЧС, отвечавшие за безопасность полетов.

По данным следствия, чиновники допустили нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолета.

В частности, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

При этом один из обвиняемых, начальник Управления авиации, авиационного поиска и спасения ГСЧС, заявлял, что с решением суда не согласен. По его словам, он действовал "в соответствии с руководящими документами", профессиональный уровень пилотов позволял им перевозить руководящий состав специальных подразделений, а "погода была летная".

В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.