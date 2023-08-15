На Байковом кладбище в Киеве установили мемориалы погибшим во время крушения вертолёта 18 января 2023 года.

В крушении тогда погибло руководство МВД: министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.

К слову, рядом с могилами руководства МВД похоронен известный хореограф Григорий Чапкис.

Напомним, в январе в Броварах потерпел крушение французский вертолет Super Puma с руководством МВД на борту. Всего при крушении в Броварах погибли 14 человек, включая одного ребенка. Еще 25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Спасательная операция на месте падения длилась 9 часов.

4 августа суд отправил под арест четверых чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), подозреваемых по делу о крушении вертолета. Их подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.