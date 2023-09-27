Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны страны.

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Кабинетом министров назначены

Юрий Джигир заместителем министра обороны Украины;

Наталья Калмыкова заместителем министра обороны Украины;

Екатерина Черногоренко заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и

цифровизации.

Вскоре сам министр обороны Украины Рустем Умеров представил своих новых заместителей.

Джигир последние три года консультирует Всемирный банк по финансовым частям реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах он работал заместителем министра финансов Украины.

Калмыкова станет заместителем по вопросам социального развития. С февраля 2022 года она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, а до этого – советницей командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".

Черногоренко ранее работала в Минцифре, руководила проектом "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг "еМалятко", электронных больничных и внедрения COVID-сертификатов в "Дие".

Как мы писали, 18 сентября Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны. Ушли с должностей заместителей министра обороны Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. Также тогда был уволен государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко. Единственным замом министра обороны, который остался на должности, оказался генерал Александр Павлюк - первый заместитель министра.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.