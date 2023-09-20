Сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ.

Об этом сообщило командование Сил территориальной обороны ВСУ в соцсети Х.

"Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Командование СТО проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования", – говорится в записи.

Напомним, ранее Сара Эштон-Чирилло пригрозила одному из "кремлевских пропагандистов" скорой "расплатой за преступления". Она объяснила, что имеет в виду российского журналиста Александра Коца, представителя МИД РФ Марию Захарову и главу Human Rights в России.

Как мы сообщали, в начале августа стало известно, что Эштон-Чирилло является спикером Сил территориальной обороны. Журналистка приехала в Украину в первые дни российского вторжения и подписала контракт с ВСУ.