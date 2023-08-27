Мужчины и трансгендеры тоже смогут вынашивать плод и рожать.

О появлении в будущем такой возможности пишет издание Daily Mail.

По имеющейся информации, в Великобритании была успешно проведена революционная 17-часовая операция по трансплантации матки.

Пациенткой стала 34-летняя женщина, лишённая матки с рождения. У неё сохранились яичники, что позволило извлечь яйцеклетки и искусственно оплодотворить их с помощью ЭКО. Однако без матки она всё равно не смогла бы выносить ребёнка. Тогда её старшая сестра, у которой уже были дети, решила стать донором, отдав свою матку.

Один из хирургов, участвовавший в трансплантации, отметил, что успех этой операции может означать, что вскоре мужчины тоже смогут рожать. Однако, по его словам, "этим пациентам придётся ещё подождать пять-десять лет".

Он отметил, что хотя британское законодательство обязывает медиков оказывать одинаковую помощь мужчинам, женщинам и трансгендерам, хирурги к этому ещё не готовы.

"Мы прекрасно понимаем, что закон о гендерном равенстве 2010 года требует равного обращения с цисгендерными и трансгендерными женщинами, но в данном случае требуется чисто техническая осуществимость. Я считаю, что если и будет доступна пересадка матки для трансгендеров, то через много лет. Полагаю, что к этому мы будем идти минимум от 10 до 20 лет", - сообщил изданию профессор Смит из медицинского колледжа Лондона, который принимал участие в операции.

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