Мужчина, который ранее в центре Львова избил трансгендерную военную по имени Хелен, извинился за свой поступок.

Видео обнародовала пострадавшая.

На кадрах напавший заявил, что является внуком разведчика дивизии СС "Галичина". По его словам, он избил женщину-трансгендера, потому что придерживается правых взглядов.

При этом он принес извинения. Судя по его словам в начале ролика, сделал он это для того, чтобы уголовное дело в отношение него было закрыто.

"Мне неприятно просто это (смена пола и трансгендеры - Ред.). Потому что, по моему мнению, это не является естественным. Но так или иначе я прошу прощения за свое поведение. И буду в дальнейшем более толерантным в отношении трансгендерных женщин и мужчин", - заявил парень.

Далее Хелен потребовала его повторить фразу "трансгендерные женщины - женщины". Что он и сделал.

В конце они сошлись на том, что конфликт исчерпан.

Напомним, 15 августа в центре Львова избили трансгендерную военную по имени Хелен. Она сидела на улице, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К Хелен подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться, после чего несколько раз ударил ее.

Хелен зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Пострадавшая служит в армии уже три года.

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