Недавно ставшая спикером ВСУ трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло пригрозила одному из "кремлевских пропагандистов" на следующей неделе "расплатой за преступления".

Предупреждение Эштон-Чирилло появилось в ее ролике, который опубликован у нее в соцсети Х.

"На следующей неделе зубы российских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. И эта марионетка Путина - лишь начало. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и свершится правосудие, ибо нас - в Украине - ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение", - заявила трансгендер в форме ВСУ и на фоне символики Сил территориальной обороны.

Позже она написала разъяснение, перечислив, кому именно адресовалась угроза.

"Russia Today предположила, что мое заявление было слишком расплывчатым. Позвольте мне четко повториться в отношении кремлевских марионеток Александра Коца, Марии Захаровой и так называемого руководителя Human Rights в России", - уточнила трансгендер.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту угроз журналистам со стороны Сары Эштон-Чирилло.

Напомним, Эштон-Чирилло стала официальным спикером ВСУ в начале августа. Она ведет англоязычный проект войск теробороны "Россия ненавидит правду".

В одном из блогов она объяснила, в чем разница между украинцами и россиянами: первые, по ее словам, люди, а вторые - нет.