В РФ установили заказчиков и исполнителей убийств Дугиной, блогера Татарского и покушения на Прилепина
В России установили личности исполнителей и заказчиков резонансных преступлений, в том числе убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью российской прессе.
"Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и "генпрокурора" "ЛНР" Сергея Горенко, покушений на писателя Захара Прилепина и главу "МВД" "ЛНР" Игоря Корнета", - сказал он.
Других подробностей расследование он не привел.
Кроме того, по его словам, предотвращены теракты в отношении "руководителей" захваченного Крыма и оккупированных РФ частей Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.
Как писала газета The New York Times, в США считают, что за убийством Дарьи Дугиной, совершенным в конце прошлого августа, может стоять Украина. Американские спецслужбы полагают, что представители украинской власти санкционировали взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла Дугина.
Однако Владимир Зеленский опроверг информацию NYT о причастности украинской власти к убийству Дарьи Дугиной.