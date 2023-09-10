В России установили личности исполнителей и заказчиков резонансных преступлений, в том числе убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина).

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью российской прессе.

"Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и "генпрокурора" "ЛНР" Сергея Горенко, покушений на писателя Захара Прилепина и главу "МВД" "ЛНР" Игоря Корнета", - сказал он.

Других подробностей расследование он не привел.

Кроме того, по его словам, предотвращены теракты в отношении "руководителей" захваченного Крыма и оккупированных РФ частей Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.

Как писала газета The New York Times, в США считают, что за убийством Дарьи Дугиной, совершенным в конце прошлого августа, может стоять Украина. Американские спецслужбы полагают, что представители украинской власти санкционировали взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла Дугина.

Однако Владимир Зеленский опроверг информацию NYT о причастности украинской власти к убийству Дарьи Дугиной.