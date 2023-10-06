Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 6 октября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании ставки, где рассматривали ситуацию на фронте и в энергетическом секторе накануне зимы. Рассказал о договоренностях с западными государствами в Гранаде по усилению украинской обороны. Прокомментировал российские удары по Харькову и Грозе Харьковской области.

Напомним, сегодня стало известно, что скончалась еще одна жертва ракетного удара по поминкам, проходившим в кафе-магазине в поселке Гроза Купянского района. Таким образом, в результате удара по поселку погибли 52 человека, шестеро получили ранения.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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