В Харькове не успели объявить тревогу до сегодняшнего ракетного удара из-за небольшого расстояния до места пуска ракеты.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Очень маленькое расстояние. Нужно понимать, что такое расстояние "Искандер" пролетает очень быстро, и тревогу объявить не успевают", – объяснил он.

По словам Терехова, тревога была объявлена уже после удара.

Между тем МВД опубликовало видео первых минут после утреннего удара по Харькову, при котором погибли два человека и были ранены 30.

А спасатели сообщили, что завершили работы в доме, попавшем под ракетный удар. В ГСЧС заявили, что данные о жертвах удара не изменились: двое погибших, 30 ранены, из них 12 госпитализированы.

Ранее в Воздушных силах ВСУ поясняли, почему во время утренней ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов. По словам спикера Воздушных сил, россияне могли применить для обстрела такой тип вооружений, который силы украинской ПВО пока не могут своевременно обнаруживать. Точный тип использованного вооружения еще предстоит установить, сказал спикер.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно о сегодняшнем ракетном ударе по Первой столице.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.