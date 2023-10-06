В Харькове на месте попадания российской ракеты в жилой дом спасатели обнаружили тело 68-летней погибшей женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата. Таким образом погибших уже двое.

Также пока известно о 28 пострадавших.

Спасатели публикуют новые фото с места разбора завалов. Работы продолжаются.

На месте разбора завалов в Харькове. Фото ГСЧС

Напомним, что утром 6 октября РФ ударила двумя ракетами по центру Харькова. Одна ракета упала на проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая попала в трехэтажный жилой дом, там произошел пожар.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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