РФ сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году, если сейчас заморозить войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Испании на ІІІ саммите Европейского политического сообщества.

"Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза, любое замораживание ситуации, то будет новый критический момент - 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии", - заявил президент Украины.

Как он сказал, ссылаясь на данные украинской разведки, агрессия РФ угрожает странам Балтии и тем странам, на территории которых присутствуют российские контингенты.

"Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Наиболее опасный враг, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - отметил президент.

Ранее о том, что РФ хочет заморозить войну, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак.

А секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что некие "трое туристов" ездят по Европе и призывают начать переговоры с РФ. По его словам, они не представляют позицию Украины и могут понести ответственность.