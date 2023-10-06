Почти все погибшие при ударе по кафе в селе Гроза Харьковской области были мирными жителями.

Об этом сообщают журналисты американской газеты Washington Post, побывавшие на месте удара.

Корреспондент издания пишет, что заметил среди жертв удара только одно тело в военной форме.

"Сотрудники морга говорят, что не видели никаких свидетельств присутствия многих военнослужащих среди убитых, и большинство жертв, судя по всему, были пожилыми людьми", — сказано в публикации.

Во многих случаях людей трудно идентифицировать, поскольку они получили значительные повреждения, добавили журналисты.

"В пятницу харьковский морг был похож на место массового убийства: несколько десятков сотрудников перебирали тела людей", — пишут репортеры американской газеты.

В результате обстрела села Гроза было разрушено кафе, в котором местные жители собрались на поминки по погибшему на фронте военному ВСУ. На поминках собрались около 60 человек, по меньшей мере 52 числятся погибшими. Среди убитых шестилетний ребенок, тело которого было обнаружено в пятницу.

Между тем одна из жительниц Грозы заявила, что одной ракетой уничтожено все село.

"В каждом доме будет теперь стоять где один, где три или пять гробов", – объяснила она.

Как мы рассказывали, верховный представитель ООН по правам человека направил миссию в село Гроза для сбора информации о ракетном ударе, который унес жизни 52 человек.