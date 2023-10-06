В Воздушных силах допускают, что ракетный удар по поселку Гроза под Купянском наносился из Воронежской области
Россияне могли нанести удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области из Воронежской области РФ. Враг применил баллистическую ракету "Искандер".
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.
"Около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней дистанции. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика - это немного времени", - пояснил Игнат.
Воронежская область РФ расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.
Напомним, в результате удара по кафе-магазину в поселке Гроза погиб 51 человек.
Как мы сообщали, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель населенного пункта.
В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут.
Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур - с 6 по 8 октября.
Также публиковалось видео с воздуха над местом ракетного удара в поселке Гроза.