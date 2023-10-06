Россияне могли нанести удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области из Воронежской области РФ. Враг применил баллистическую ракету "Искандер".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



По его словам, с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

"Около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней дистанции. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика - это немного времени", - пояснил Игнат.

Воронежская область РФ расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.

Напомним, в результате удара по кафе-магазину в поселке Гроза погиб 51 человек.

Как мы сообщали, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель населенного пункта.

В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут.

Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур - с 6 по 8 октября.

Также публиковалось видео с воздуха над местом ракетного удара в поселке Гроза.