В Министерстве внутренних дел сообщили, что в попавшем под российский удар сельском кафе-магазине в Грозе Купянского района Харьковщины проходили поминки по умершему местному жителю, поэтому там собрались столько людей.

Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Этот удар стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области с начала масштабного вторжения РФ, сообщила спикер главы Харьковской ОВА Елена Шаповал.

По последним данным, погибли 49 гражданских, среди них 6-летний ребенок. Семь человек получили травмы. Под развалинами разрушенных магазина и кафе еще могут быть люди, поэтому спасатели, полицейские и местные жители продолжают разбирать завалы.

29 человек из 49 погибших идентифицированы. Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте трагедии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как отметили в МВД, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель села.

Ранее мы публиковали фото с места трагедии и приводили первые данные об ударе.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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