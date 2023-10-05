В селе Гроза Купянского района в результате обстрела гражданского объекта погибли 48 человек.

Об этом сообщают Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о шести раненых – также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается", - сказано в посте Ермака.

Обстрел подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. На сегодня из-под завалов извлекли тела 48 погибших людей, среди них мальчик 6 лет. Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - сообщил Синегубов.

Между тем Харьковская областная прокуратура заявила о 49 погибших и семи раненых в Грозе после прилета в сельский кафе-магазин.

Купянск и окрестности постоянно находятся под обстрелами. Так, утром 25 сентября россияне ударили по городу.

А незадолго до этого, 19 сентября, российские войска ударили по Купянску управляемой авиабомбой. Под обстрел попал автомобиль волонтеров, которые занимались эвакуацией мирного населения.