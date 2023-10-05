Сегодня днем российские войска обстреляли Берислав Херсонской области. Враг нанес пять авиаударов по городу. Повреждена больница.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Бериславе – прямое попадание в больницу. Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки"", - написал глава ОВА.

Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по Херсону из артиллерии. В результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Также ночью российские войска нанесли авиационный удар по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района Херсонской области.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.