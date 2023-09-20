На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб. Количество погибших от удара ракетой "Гром-Е1" возросло до 8 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек – 6 мужчин и 2 женщины", - написал Синегубов.

Был атакован автомобиль волонтеров, когда они эвакуировали людей. Два волонтера погибли.

Напомним, 19 сентября российские войска ударили управляемой авиабомбой по Купянску. Под обстрел попал автомобиль волонтеров, которые занимались эвакуацией мирного населения. Погибших доставали из реки и уничтоженных автомобилей.

Также мы сообщали, что возросло количество погибших в результате обстрела троллейбуса в Корабельном районе Херсона.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

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