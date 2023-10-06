В сети появилось видео места ракетного удара в селе Гроза под Купянском, где вчера погиб 51 человек.

Кадры, снятые с коптера, публикует с места трагедии Харьковская областная прокуратура.

На видео можно заметить масштабы разрушений.

Как мы сообщали, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель населенного пункта.

В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут. Предварительно установлено, что удар наносился ракетой "Искандер".

Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур после гибели более 50 человек в поселке Гроза. Траурные даты - с 6 по 8 октября.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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