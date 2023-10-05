Спасатели завершили разбор завалов в селе Гроза Купянского района Харьковщины после ракетного удара по кафе-магазину.

Об этом сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области Евгений Василенко.

Спикер озвучил окончательные цифры потерь после ракетного удара по поселку: 51 человек погиб, 6 человек ранены. В населенном пункте также серьезно пострадали жилые дома, которые находились вблизи места трагедии.

В селе Гроза проживают 330 человек. До войны было 500. Все погибшие и пострадавшие – жители этого населенного пункта.

Тем временем Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур после гибели более 50 человек в поселке Гроза. Траурные даты - с 6 по 8 октября.

Напомним, в МВД считают, что ракетный удар по кафе-магазину в Грозе под Купянском мог наводить корректировщик. Его ищут. В Харьковской областной прокуратуре тоже допускают, что удар был нанесен по наводке кого-то из местных жителей. По предварительным данным, удар наносился ракетой "Искандер".

Ранее мы публиковали фото с места трагедии и приводили первые данные об ударе.