В МВД считают, что ракетный удар по кафе-магазину в Грозе под Купянском мог наводить корректировщик. Его ищут.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Работают сотрудники СБУ, которые ищут граждан, которые, возможно, могли навести на этот объект врага. Удар ракеты был столь точен. Это такое небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть. Есть подозрения у СБУ и полиции. Этот вариант мы должны проверить обязательно", - заявил Клименко.

По его словам, предварительно установлено, что удар наносился ракетой "Искандер". В результате погиб 51 человек. Продолжается разбор завалов.

Также в ГСЧС опубликовали видео с места спасательной операции в поселке.

Между тем в Харьковской областной прокуратуре тоже допускают, что удар был нанесен по наводке кого-то из местных жителей.

Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что среди 51 погибшего нет военных. По его словам, в кафе-магазине проходили поминки по военнослужащему, на них находилась половина села.

Ранее мы публиковали фото с места трагедии и приводили первые данные об ударе.

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