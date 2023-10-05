Во время удара по селу Гроза Харьковской области погиб военнослужащий – сын военного, которого поминали в этот день.

Об этом сообщил "Суспильному" спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, военнослужащий, его жена и мать находились в кафе и погибли от попадания ракеты.

"Сначала давали семь травмированных, но один раненый погиб от полученных травм. По предварительной информации, в этом кафе поминали военного, погибшего на фронте. Там были родственники, местные, друзья. Все люди, которые там были, поражены этой ракетой", - рассказал Чубенко.

Фото: Суспильне

Как мы сообщали, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель населенного пункта.

В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут. Предварительно установлено, что удар наносился ракетой "Искандер".

Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур после гибели более 50 человек в поселке Гроза. Траурные даты - с 6 по 8 октября.