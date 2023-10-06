Поминки в селе Гроза Харьковской области, куда вчера ударила ракета РФ, были по военному.

Об этом сообщают харьковские паблики.

Поминки по своему отцу устроил сын. Оба до вторжения были в Польше, но после начала войны пошли добровольцами в военкомат.

Отец получил смертельное ранение в шею после трех дней боевых действий. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

В июне сын уволился со службы по состоянию здоровья. Вернулся в Грозу, женился и решил перезахоронить отца.

Фото харьковских пабликов

На поминки собралось около 60 человек. В том числе и сам парень, его жена, дедушка, бабушка и теща.

Фото харьковских пабликов

Напомним, что на утро 6 октября известно о 52 погибших после удара РФ по селу под Купянском, где ракета попала в магазин и кафе, где проходили поминки.

В Воздушных силах считают, что РФ могла выпустить ракету с территории Воронежской области.

Областная прокуратура публиковала видео, снятое с воздуха над местом ракетного удара в поселке Гроза Купянского района.

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