В пятницу, 6 октября, стало известно, что скончалась еще одна жертва ракетного удара по поминкам, проходившим в кафе-магазине в поселке Гроза Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Таким образом в результате удара по поселку погибли 52 человека, шестеро получили ранения.

Как мы сообщали, население села Гроза в Харьковской области составляет чуть более 300 человек. То есть в результате удара погиб почти каждый шестой житель населенного пункта.

В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут.

Харьковская областная военная администрация объявила в регионе трехдневный траур - с 6 по 8 октября.

Также публиковалось видео с воздуха над местом ракетного удара в поселке Гроза.

В Воздушных силах сообщили, что россияне могли нанести удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области из Воронежской области РФ. Враг применил баллистическую ракету "Искандер".

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