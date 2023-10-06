Ракетный удар по поминкам в Грозе, в результате которого погибло 52 человека, мог наводиться по скоплению мобильных телефонов собравшихся там людей, которое россияне приняли за сборы украинских военных.

Такую версию озвучила российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина.

"Там были похороны. Собралось все село. То есть этот "Искандер", скорее всего, прилетел на скопление мобильников, которые засек "Леер-3" (комплекс радиоэлектронной разведки - Ред.). И ни у одного, ни у одного дебила, который ее посылал, не возник вопрос, что скопление мобильников - это не обязательно военные, более того, что украинские военные вот ровно поэтому давно с мобильниками возле фронта не ходят. Им было пофиг", - написала Латынина.

В телеграм-каналах ранее публиковалось видео с множеством телефонов погибших в Грозе людей.

Напомним, что на утро 6 октября после удара РФ по селу Гроза уже 52 погибших.

Прокуратура публиковала видео с места удара, сделанное с дрона.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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