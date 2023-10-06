Австрия вызвала в Министерство иностранных дел посла РФ из-за вчерашнего "чудовищного" ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области, где жители собрались на поминки.

Об этом сообщается в аккаунте МИД страны в соцсети Х.

"Нападения на мирных жителей являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в посте ведомства.

Также стало известно, что верховный представитель ООН по правам человека направил миссию в село Гроза для сбора информации о ракетном ударе, который унес жизни 52 людей. О поездке миссии сообщает сайт ООН.

В ведомстве заявили, что предварительные данные указывают на удар со стороны РФ, но говорить об этом "с абсолютной уверенностью" пока рано.

Между тем в России прокомментировали ракетный удар по селу Гроза.

"Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, удар был нанесен вчера. В результате погибли 52 человека.

Сегодня стали известны новые подробности трагедии. СМИ написали, что роковые поминки в селе были по военному. Их организовал сын военного. Оба мужчины до вторжения находились в Польше, но после начала войны пошли добровольцами в военкомат.