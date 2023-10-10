Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в обращении Владимира Зеленского, записанном в самолете, который летит из Румынии.

Прокомментировал визит в Румынию, где договорились о вооружении и центре подготовке пилотов управлению истребителями F-16.

Сообщил о новом транспортном коридоре из Украины в Румынию через Молдову.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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