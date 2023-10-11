Владимир Зеленский заявил, что западные страны заверили его в неизменности поддержки Украины.

Заявление прозвучало в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Находясь с визитом в Бельгии президент сообщил, что задавал вопрос партнерам, сократится ли помощь Украине "в период вызовов в Соединенных Штатах, когда надвигаются выборы".

"Партнеры сказали "нет", - отметил Зеленский.

При этом, как сказал Зеленский, украинские власти видят риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в международной повестке война в Украине отходит на второй план на фоне ситуации в Израиле.

"Спустя долгое время главной темой международной встречи не будет война в Украине", - сказал Сийярто.

Вообще после начала войны в Израиле появилось много прогнозов о том, что она негативно скажется на поддержке Западом Украины: еще больше обострит дефицит оружия, которое нужно будет давать и Израилю, и в целом сильно отвлечет и без того ослабевающее внимание от украинских дел. Мы разбирались, как Киев будет действовать в этой ситуации.