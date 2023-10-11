Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 г.) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", - сказано в посте.

Отметим, что ранее украинские власти рассчитывали, что переговоры о вступлении начнутся до конца этого года. Об этом же писала и западная пресса. Например, Politico сообщала, что Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок и официальное объявление ожидается уже в декабре.

Мы подробно разбирались, какие требования для начала переговоров о вступлении выставляет украинским властям Еврокомиссия.