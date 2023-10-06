Все решения о приеме новых стран в Европейский Союз будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек не будет.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

"Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг, никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сегодня мы подробно рассказывали, какие условия выставлены Украине для начала переговоров о членстве в ЕС. Кроме прочего еврочиновники требуют от Киева увеличить штат детективов НАБУ с 700 человек до 1000, принять кабминовский законопроект №10060 об усилении самостоятельности САП, отменить или заблокировать закон о борьбе с олигархами и расширить права нацменьшинств, языки которых являются официальными языками Евросоюза.

А вчера бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за тотальной коррупции.