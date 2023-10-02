Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опроверг информацию Politico о том, что Украине может быть предоставлено частичное членство в Евросоюзе.

Об этом он заявил на совместной с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.

"Не знаю, откуда взяли эту информацию. Нет ни одного частичного членства в ЕС, есть только полноценное", – сказал Боррель.

Напомним, Кулеба заявил, что "чувствуется консенсус" относительно членства Украины в ЕС. По его словам, "это лишь вопрос времени". По его словам, и Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед "с максимальной скоростью с учетом всех реформ".

Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.

Также Боррель сообщил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.