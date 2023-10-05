Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала по поводу вступления Украины в Европейский Союз. И сейчас, по словам главы Кремля, Россия не против этого.

Заявление прозвучало на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если украинцы хотят вступить в ЕС - пусть вступают. Если европейцы хотят принять Украину - пусть принимают. Если ЕС готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, флаг в руки", - сказал Путин.

При этом, как он особо отметил, "что касается НАТО - да, мы всегда были против".

Летом Путин давал понять, что Россия может нанести удар по авиабазам в странах НАТО, если оттуда будут взлетать самолёты для участия в войне в Украине.

Также он заявлял, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. А одна из причин начала вторжения - это угроза вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. Я уверен, что вступление в НАТО не повысит безопасность самой Украины", - сказал тогда он.