Во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин много говорил о ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, уже давно, ещё до войны 2020 года, он предлагал Армении передать Азербайджану в качестве компромисса часть занятых во время войны 1990-х годов районов. Но в Ереване отказались, заявив, что в случае необходимости будут воевать.

По мнению Путина, судьба Нагорного Карабаха была предрешена после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана.

"После этого вопрос, когда и каким способом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, был только вопросом времени", - заявил Путин.

Между тем сегодня в испанской Гранаде прошла четырехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на Совет ЕС, что на этой встрече Пашинян подписал декларацию, в которой признал азербайджанской площадь в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах.

Армянская пресса пока такой информации не публикует.

Напомним, Азербайджан отказался от участия в пятисторонних переговорах с Арменией.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, "если это поможет нормализации ситуации в стране".