Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, "если это поможет нормализации ситуации в стране".

Об этом он сообщил во время заседания парламента.

Накануне президент Азербайджана Алиев отказался от переговоров с Пашиняном.

Баку отозвал свое участие в пятисторонней встрече, которая должна была состояться завтра в Испании. Были запланированы переговоры в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС.

По данным СМИ, Баку счел атмосферу в таком составе "антиазербайджанской" и предлагал, чтобы также принимала участие Турция. Но Франция и Германия были против.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.

Отметим, что сейчас наиболее существенный вопрос между Ереваном и Баку - это не столько Нагорный Карабах, сколько сухопутный коридор из Азербайджана в Турцию, проходящий через юг Армении.

Ранее мы писали, что по данным ООН, в Нагорном Карабахе остались максимум тысяча этнических армян. Представители ООН были поражены тем, как внезапно и одномоментно местное население покинуло свои дома.