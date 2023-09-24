Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев проведут встречу в Испании.

Об этом сообщает в Фейсбуке Совет безопасности Армении.

Отмечается, что Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в испанском городе Гранада. Там они проведут переговоры.

Также представители глав государств сперва отправятся в Брюссель, чтобы обсудить повестку переговоров. Предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Кроме того, турецкие издания сообщают, что завтра, 25 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Нахичевань по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Там запланированы переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что власти Нагорного Карабаха готовят эвакуацию части местного населения в Армению при посредничестве российских миротворцев.

Также на переговорах по Нагорному Карабаху разработали план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана. Азербайджан заявил о необходимости оперативного разоружения армии Карабаха и передачи военной техники.