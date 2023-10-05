Российский политолог Сергей Караганов поинтересовался во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" у президента России Владимира Путина насчёт превентивного применения ядерного оружия.

Караганов спросил главу Кремля, не стоит ли снизить порог применения ядерного оружия в российской военной доктрине.

Путин ответил политологу, что знаком с его идеями. Но считает, что необходимости менять ядерную доктрину РФ нет.

"На сегодня нет ситуации, которая бы угрожала существованию РФ. Никому не придет в голову применить ядерное оружие против России", - заявил Путин.

Также на мероприятии российский президент заявил об успешном испытании ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Об этих испытаниях писали некоторые западные СМИ. По данным прессы, все 13 известных предыдущих испытаний закончились неудачно, при этом во время одного из них погибли 7 человек.

Сегодня мы писали, что во время заседания "Валдая" Путин также заявил, что война в Украине идет за новое мироустройство, а не за территории. Он заверил, что Россия и так большая. и чужие земли ей не нужны.