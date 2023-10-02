РФ, похоже, планирует или уже провела очередное испытание ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Об этом пишет The New York Times.

Такой вывод делается на основании визуальных данных с удаленной базы в Арктике. Текущая ситуация там повторяет подготовки к предыдущим испытаниям "Буревестника" или SSC-X-9 Skyfall в 2017 и 2018 годах.

Все 13 известных предыдущих испытаний закончились неудачно, при этом во время одного из них погибли 7 человек.

"Буревестник" - это экспериментальная крылатая ракета с ядерной установкой и теоретической дальностью в 1609 км.

Эксперты считают, что даже в случае успешного запуска SSC-X-9 ещё потребуются годы до "оперативного развёртывания".

Разработчиками предполагается, что ракета будет начинать движение с помощью твердотопливного двигателя до того, как в полёте активируется небольшой ядерный реактор внутри неё, что теоретически позволит ракете оставаться в воздухе неопределённо долго. SSC-X-9 представляет собой "оружие второго удара стратегической дальности".

Ранее сообщалось, что США и Китай также могут готовиться к первым за почти 30 лет ядерным испытаниям.

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