США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Тестовый пуск будет носить штатный характер, Россия предупреждена о нем.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, запуск МБР, не оснащенной боезарядом, произойдет с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. Райдер добавил, что согласно двусторонним обязательствам, США передали предварительное уведомление о пуске ракеты и заранее уведомили российские власти.

19 апреля в США уже проводили испытательный пуск этой межконтинентальной баллистической ракеты, и тоже без боевой части. Тогда ее запуск происходил с упомянутой калифорнийской базы.

А весной 2022 года власти США отменили испытательный пуск ракеты Minuteman III, который до этого планировалось лишь отложить на фоне напряженности с РФ.