Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заверил, что ядерной войны не будет
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел обряд во благо граждан страны и заявил, что ядерной войны не будет.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то применит ядерное оружие, а российское ядерное оружие мощным находит весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры, мирные переговоры, если желают те страны. Никуда не денутся они", – сказал шаман.
Также Кара-оол Допчун-оол дал прогноз, когда закончится война. По его словам, это произойдет, если на место Владимира Зеленского "придет новый человек".
Кара-оол Допчун-оол – глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"). В 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Туве его избрали верховным шаманом страны.
Ранее в России не раз угрожали начать ядерную войну, например, если Запад продолжит поставки новых видов вооружений Украине. Подобные намеки делал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
О том же не раз заводил речь и известный политолог Сергей Караганов в своих аналитических статьях.