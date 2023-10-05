Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел обряд во благо граждан страны и заявил, что ядерной войны не будет.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то применит ядерное оружие, а российское ядерное оружие мощным находит весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры, мирные переговоры, если желают те страны. Никуда не денутся они", – сказал шаман.

Также Кара-оол Допчун-оол дал прогноз, когда закончится война. По его словам, это произойдет, если на место Владимира Зеленского "придет новый человек".

Кара-оол Допчун-оол – глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"). В 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Туве его избрали верховным шаманом страны.

Ранее в России не раз угрожали начать ядерную войну, например, если Запад продолжит поставки новых видов вооружений Украине. Подобные намеки делал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

О том же не раз заводил речь и известный политолог Сергей Караганов в своих аналитических статьях.