США продолжает финансировать Украину, а нынешние проблемы с выделением Киеву средств носят сугубо "технический" характер.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в ковидный период они напечатали более 9 триллионов долларов", - заявил президент РФ.

Как мы писали, на том же мероприятии Путин сказал, что "Россия не ищет новые земли". Он заявил, что война в Украине идет за новое мироустройство, а не территории.

Что касается финансирования Украины, то сегодня на эту тему высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как он сказал. Европа не сможет заменить Украине поддержку США, если та прекратится.

"Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США", - сказал Боррель.