В Кремле негативно отреагировали на идею Маргариты Симоньян устроить над Сибирью ядерный взрыв, чтобы вывести из строя радиоэлектронику и спутники.

"Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ", - заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Осудили высказывание и в Госдуме РФ.

"Вы как минимум должны извиниться перед всеми жителями Сибири, а тем более перед теми, кто по сей день страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне", - заявила депутат (Компартия) Госдумы РФ от Алтайского края Мария Прускова.

Прокомментировали и местные власти в Сибири.

"Наверное, я как физик по образованию прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые - и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно", – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, Симоньян предложила произвести термоядерный взрыв "в сотнях километрах на нашей территории, где-то над Сибирью". В случае такого удара, не придется "долбить по Вашингтону", заявила Симоньян.

Ранее в РФ угрожали начать ядерную войну, если Запад продолжит поставки новых видов вооружений Украине. Подобные заявления неоднократно делал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.