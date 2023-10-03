В РФ заговорили о возможности произвести термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику и спутники.

Идею озвучила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем шоу "Ч.Т.Д.".

По ее словам, эту идею ей подал человек, который в силу профессии разбирается в радиоэлектронике.

"Если произвести в сотнях километрах на нашей территории, где-то над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного: ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации, которая всех убьет. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого", - заявила Симоньян.

В случае такого удара, как она добавила, не придется "долбить по Вашингтону".

Ранее в РФ угрожали начать ядерную войну, если Запад продолжит поставки новых видов вооружений Украине. Подобные намеки делал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

О том же не раз заводил речь и известный политолог Сергей Караганов в своих аналитических статьях.